Балаев сразится с Фроесом за титул чемпиона ACA в полулёгком весе

Российский боец смешанного стиля Марат Балаев выступит в бою с бразильцем Фелипе Фроесом за титул чемпиона ACA в полулёгком весе.

Об этом заявил президент ACA Алексей Яценко.

«Марат Балаев заменит Хасбулаева в бою за чемпионский титул ACA», — приводит слова Яценко пресс-служба организации.

Отмечается, что поединок состоится 18 декабря на турнире ACA 118. У Магомедрасула Хасбулаева появится шанс на титульный бой после того, как он восстановится после травмы.

Для Фроеса это будет первая защита титула, который он завоевал в октябре 2019 года. В его активе 18 побед, четыре поражения и одна ничья. Балаев за карьеру одержал 11 побед и потерпел два поражения.

Поединок между Хасбулаевым и Фроесом должен был пройти 6 ноября в Москве на турнире ACA 113.

Ранее сообщалось, что брат Хабиба Нурмагомедова получил травму ноги накануне боя за титул чемпиона ACA в полулёгком весе.