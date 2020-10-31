Балаев сразится с Фроесом за титул чемпиона ACA в полулёгком весе

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Российский боец смешанного стиля Марат Балаев выступит в бою с бразильцем Фелипе Фроесом за титул чемпиона ACA в полулёгком весе.
Балаев сразится с Фроесом за титул чемпиона ACA в полулёгком весе
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Об этом заявил президент ACA Алексей Яценко.

«Марат Балаев заменит Хасбулаева в бою за чемпионский титул ACA», — приводит слова Яценко пресс-служба организации.

Отмечается, что поединок состоится 18 декабря на турнире ACA 118. У Магомедрасула Хасбулаева появится шанс на титульный бой после того, как он восстановится после травмы.

Для Фроеса это будет первая защита титула, который он завоевал в октябре 2019 года. В его активе 18 побед, четыре поражения и одна ничья. Балаев за карьеру одержал 11 побед и потерпел два поражения.

Поединок между Хасбулаевым и Фроесом должен был пройти 6 ноября в Москве на турнире ACA 113. 

Ранее сообщалось, что брат Хабиба Нурмагомедова получил травму ноги накануне боя за титул чемпиона ACA в полулёгком весе. 

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