Орловский объяснил, почему Нурмагомедов обошёл Джонса в рейтинге лучших бойцов UFC

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Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в тяжёлой весовой категории, высказал мнение, почему обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сумел потеснить экс-чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса с первой строчки сводного рейтинга бойцов организации.
Орловский объяснил, почему Нурмагомедов обошёл Джонса в рейтинге лучших бойцов UFC
  • Reuters

«Если смотреть по их боям, то понятно, что и тот и другой — выдающиеся бойцы. Но с точки зрения дисциплины и резонанса, пожалуй, Хабиб впереди. Он не позволял себе того, чего позволял себе Джон Джонс, вот и всё», — ра

ссказал Орловский «Чемпионату».

Нурмагомедов на своём счету имеет 29 побед в 29 поединках. Джонс потерпел поражение один раз в своей карьере, нанеся сопернику запрещённые удары локтями. Также американец отбывал дисквалификацию за допинг.

Ранее Герой России лётчик Толбоев поддержал инициативу наградить Нурмагомедова этим званием.

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