Орловский объяснил, почему Нурмагомедов обошёл Джонса в рейтинге лучших бойцов UFC
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«Если смотреть по их боям, то понятно, что и тот и другой — выдающиеся бойцы. Но с точки зрения дисциплины и резонанса, пожалуй, Хабиб впереди. Он не позволял себе того, чего позволял себе Джон Джонс, вот и всё», — ра
ссказал Орловский «Чемпионату».
Нурмагомедов на своём счету имеет 29 побед в 29 поединках. Джонс потерпел поражение один раз в своей карьере, нанеся сопернику запрещённые удары локтями. Также американец отбывал дисквалификацию за допинг.
Ранее Герой России лётчик Толбоев поддержал инициативу наградить Нурмагомедова этим званием.