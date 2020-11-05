«Зенит» уступил «Олимпиакосу» в матче баскетбольной Евролиги

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В рамках регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги петербургский «Зенит» уступил греческому «Олимпиакосу»
«Зенит» уступил «Олимпиакосу» в матче баскетбольной Евролиги
  • РИА Новости

Матч, проходивший на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге, завершился со счётом 75:66 в пользу гостей.

Самым результативным в составе «Зенита» стал Билли Бэрон, набравший 13 очков. У «Олимпиакоса» самым заметным был Хассан Мартин — 16 очков.

Греческий клуб одержал четвёртую победу в семи матчах. «Зенит», пропустивший ряд поединков из-за вспышки коронавируса в клубе, имеет две победы и одно поражение.

Ранее сообщалось, что Евролига не рассматривает вариант приостановки сезона из-за коронавируса. 

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