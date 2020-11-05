Россия сыграла вничью с Украиной в отборочном матче ЧЕ-2022 по гандболу

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Гандболисты сборной России сыграли вничью с национальной командой Украины в первом отборочном матче чемпионата Европы 2022 года.
Россия сыграла вничью с Украиной в отборочном матче ЧЕ-2022 по гандболу
  • Reuters

Матч, проходивший в Минске, завершился со счётом 27:27. Команды проведут повторный матч 7 ноября. Игра состоится также в Минске.

Следующие квалификационные матчи чемпионата Европы российские гандболисты проведут в 2021 году — в марте они сыграют со сборной Чехии. Соперником команд по группе также является сборная Фарерских островов.

Чемпионат Европы пройдёт в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. Участие в турнире уже гарантировали себе четыре страны: сборные стран-организаторов, а также финалисты чемпионата Европы 2020 года — Испания и Хорватия.

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