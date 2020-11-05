Агент Рикарду Алвеша заявил, что подал жалобу в ФИФА на «Оренбург»

Юрий Горбенко, представитель экс-полузащитника «Оренбурга» Рикарду Алвеша, сообщил о том, что сторона игрока подала заявление в Международную федерацию футбола (ФИФА) на фоне расторжения клубом контракта с 27-летним португальцем.

«Мы подали заявление в ФИФА за разрыв договора в одностороннем порядке с требованием всех причитающихся выплат до конца контракта. Более того, мы хотим наложить санкции на ФК «Оренбург» в виде запрета на регистрацию новых футболистов и снятия очков. Нельзя так поступать с одним из лучших игроков команды, который был любимцем публики. Мне в социальные сети пришло очень много благодарных слов от преданных болельщиков «Оренбурга», которые тоже в недоумении от поступка нового руководства ФК «Оренбург», — цитирует Горбенко Sport24.

Алвеш выступал за «Оренбург» с сентября 2018 года по октябрь 2020 года. Суммарно провёл за команду 43 матча, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее гендиректор «Сочи» заявил, что имеет информацию о том, что в «Оренбурге» кто-то болеет.