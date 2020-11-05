Овечкин рассказал, как отреагировал на смерть брата

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью генеральному продюсеру телеканала «Матч ТВ» Тине Канделаки в эфире RTVI вспомнил смерть своего брата Сергея.

«Если бы не гибель брата, то, может быть, я вообще спортом бы не занимался. В тот момент я понял, что мне нужно никуда не сворачивать, а просто идти… Получится — получится, не получится — буду заниматься чем-то другим. Не то что я дал себе слово. А просто сказал себе, что я должен сделать всё возможное для того, чтобы радовать своих родителей. Я видел, как переживали мои родители. Для меня хоккей тогда был самым главным. То есть я должен был выходить на каждый матч, должен был забрасывать шайбы, чтобы у меня отец и мама радовались. Понятно, что радость была очень маленькая, но всё равно для нас это было очень тяжёлым. Не то что для родителей, а вообще для всей моей семьи. Для меня персонально было самое главное — порадовать отца или маму, которые приходили, смотрели и переживали», — сказал хоккеист.

Александр Овечкин потерял брата в десятилетнем возрасте.

Ранее Загитова назвала Овечкина и Малкина легендарными людьми.