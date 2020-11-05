Хачанов снялся с турнира ATP в Софии
- Reuters
Как сообщает Entry List Updates в Twitter, на турнире не выступят россиянин Карен Хачанов, Каспер Рууд (Норвегия), Кевин Андерсон (ЮАР), Тейлор Фритц (США), а также Миомир Кецманович (Сербия).
Их заменят Лоренцо Сонего (Италия), Джон Миллман (Австралия), Альберт Рамос-Виньолас (Испания), Янник Синнер (Италия) и Мартон Фучович (Венгрия).
Турнир в столице Болгарии пройдёт с 9 по 14 ноября. Призовой фонд соревнований составит €542 695.
Ранее сообщалось, что Медведев обыграл де Минора и вышел в четвертьфинал турнира АТР в Париже.