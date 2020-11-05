Хачанов снялся с турнира ATP в Софии

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Российский теннисист Карен Хачанов отказался от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Софии.
Хачанов снялся с турнира ATP в Софии
  • Reuters

Как сообщает Entry List Updates в Twitter, на турнире не выступят россиянин Карен Хачанов, Каспер Рууд (Норвегия), Кевин Андерсон (ЮАР), Тейлор Фритц (США), а также Миомир Кецманович (Сербия).

Их заменят Лоренцо Сонего (Италия), Джон Миллман (Австралия), Альберт Рамос-Виньолас (Испания), Янник Синнер (Италия) и Мартон Фучович (Венгрия).

Турнир в столице Болгарии пройдёт с 9 по 14 ноября. Призовой фонд соревнований составит €542 695.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл де Минора и вышел в четвертьфинал турнира АТР в Париже.

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