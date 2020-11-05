Промоутер считает, что российский боксёр Поветкин должен стоять в одном ряду с легендарным Али

Российский промоутер Владимир Хрюнов считает, что Александр Поветкин должен был стать чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе, однако ему помешали «тёмные силы».

«Александр Поветкин — большое имя в мировом спорте. Он стоит в одном ряду с Мухаммедом Али, Усэйном Болтом и Роджером Федерером. И тёмные силы, разумеется, были не заинтересованы в его чемпионстве. Когда Поветкин был на пике, то мог выиграть у Уайлдера, Фьюри и Джошуа в один день. Потому против него и развязали кампанию якобы о допинге. Я думаю, что всё ещё получится у Александра Поветкина. Что не получилось с Кличко? Я считаю, что тот поединок прошёл не очень вовремя. Его надо было проводить на три года раньше», — приводит слова Хрюнова сайт телекомпании «Новый Век».

Поветкин проиграл украинцу Владимиру Кличко 5 октября 2013 года в бою за титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA super, IBF, WBO, IBO и по версии журнала The Ring. Россиянин уступил единогласным решением судей.

Ранее Чисора выразил готовность заменить Поветкина в бою с Уайтом.