Футболист «Тамбова» Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о наказании для полузащитника «Тамбова» Гурама Тетрашвили.

«Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча. «Динамо» просило семь? Я не знаю, какой был запрос. КДК принял решение дисквалифицировать на четыре матча. Игрок принёс извинения за свой поступок, но сказал, что он извиняется перед командой и болельщиками, но не перед Шиманьским», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Тетрашвили был удалён с поля в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо» (1:2). На 57-й минуте Павел Карасёв ударил Себастьяна Шиманьского по ногам в центре поля. Тетрашвили после этого нарушения подошёл к поляку и со словами «Ну что ты так орёшь?» наступил футболисту «Динамо» на ногу. Судья Сергей Карасёв после использования VAR показал игроку «Тамбова» красную карточку.

Ранее в «Тамбове» прокомментировали информацию о требовании «Динамо» по дисквалификации Тетрашвили.