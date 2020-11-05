Источник: руководство МЮ ведёт переговоры с Почеттино

Руководство «Манчестер Юнайтед» предложило аргентинскому специалисту Маурисио Покеттино возглавить команду.

Об этом сообщает Manchester Evening News. По информации источника, представители «Манчестер Юнайтед» связались с агентом Почеттино для переговоров. По предварительной информации 48-летний аргентинец заинтересован в том, чтобы возглавить «МЮ».

Последним местом работы Почеттино был «Тоттенхэм», где он работал с 2014 по 2019 год. Вместе с лондонским клубом он дошёл до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

В настоящее время «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, имея пять очков после шести туров.

Ранее МЮ не сумел продлить рекордную серию гостевых побед.