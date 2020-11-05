Валуев прокомментировал предложение о присвоении Нурмагомедову звания Героя России

Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал предложение присвоить чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

В беседе с радио «Комсомольская правда» Валуев согласился с тем, что Нурмагомедов — выдающийся чемпион и можно каким-то образом отметить его заслуги.

Вместе с тем, как считает депутат, авторам инициативы нужно ознакомиться с документами, где чётко прописано, за что может быть дана такая награда. Как пояснил Валуев, есть звание Героя России за военные заслуги, звание Героя труда.

«Вообще, когда идёт речь о награждении государственной наградой, нужны по большей части ходатайства от людей, каких-либо общественных организаций. Они могут это сделать. Но речь всё-таки не о Герое России», — сказал депутат.

С предложением присвоить Нурмагомедову звание Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Всего в России звание Героя России присваивали трём спортсменам — лыжницам Ларисе Лазутиной и Любови Егоровой, а также борцу Александру Карелину.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее Константин Цзю признался, что не понимает, за что присваивать Нурмагомедову звание Героя России.