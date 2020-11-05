Тренер «Краснодара»: Кайо подарил гол «Севилье» на ровном месте

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал эпизод с защитником команды Кайо Панталеаном в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с испанской «Севильей».

«Кайо на ровном месте подарил сопернику гол. Не хотелось бы открыто комментировать своих игроков в прессе. Мы это разберём на теории», — цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» проиграл на выезде «Севилье» со счётом 2:3. При этом подопечные Мусаева изначально выигрывали 2:0, а перед перерывом остались в большинстве после удаления игрока «Севильи» Хесуса Наваса.

«Севилья» набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы E. «Краснодар» находится на третьей позиции с одним очком в активе.

Ранее Мусаев назвал главную ошибку «Краснодара» в матче с «Севильей».