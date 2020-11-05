Мусаев назвал главную ошибку «Краснодара» в матче с «Севильей»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о главной ошибке команды в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с испанской «Севильей».

«Меняли ли формацию после удаления Наваса? Зачем нам менять формацию? Нам не нужно было обороняться. Нужно было забирать мяч и пытаться забить третий гол, ни в коем случае не играть на удержание — это была главная ошибка», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» проиграл на выезде «Севилье» со счётом 2:3. При этом подопечные Мусаева изначально выигрывали 2:0, а перед перерывом остались в большинстве после удаления игрока «Севильи» Хесуса Наваса.

«Севилья» набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы E. «Краснодар» находится на третьей позиции с одним очком в активе.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» второй раз в истории клуба проиграл четыре матча подряд.