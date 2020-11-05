Боярский заявил, что «Зениту» нужно сосредоточиться на чемпионате России

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Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал исход матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургской командой и римским «Лацио».

Актёр заявил, что «Зенит» играл достойно, но в этот раз ему не повезло. Из игроков он выделил Андрея Мостового, Александра Ерохина и Михаила Кержакова.

«Ничья — это не почерк «Зенита», мы должны выигрывать. За команду не стыдно, но болельщики ждали большего: ничья нам ничего не даёт», — цитирует Боярского Sport24.

По его мнению, сине-бело-голубые должны сосредоточиться на внутреннем чемпионате, поскольку они тратят много сил в Лиге чемпионов.

Встреча «Зенита» и «Лацио» в Санкт-Петербурге завершилась ничьей — 1:1. 

Также стало известно, что главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги признал закономерным исход матча между «Лацио» и «Зенитом».

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