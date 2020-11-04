«Порту» объявил о продлении контракта с 37-летним Пепе

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Португальский футбольный клуб «Порту» объявил о подписании нового контракта с 37-летним защитником Пепе.
«Порту» объявил о продлении контракта с 37-летним Пепе
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с Пепе рассчитано до лета 2023 года.

Таким образом, он будет играть за «Порту» до 40 лет.

Пепе вернулся в «Порту» в 2019 году. До этого он играл за клуб с 2004 по 2007 год, после чего продолжил карьеру в мадридском «Реале», а затем перешёл в турецкий «Бешикташ». В общей сложности в активе Пепе 149 матчей за «Порту», в которых он забил 11 мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» объявил о продлении контракта с Антоном Миранчуком.

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