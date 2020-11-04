Мостовой: у «Краснодара» много сильных футболистов травмировано, поэтому они и трясутся

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Краснодара» и испанской «Севильи» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Севилья» играет в напряжённом графике, у них, как и у всех команд, игра за игрой. У «Краснодара» сейчас есть командные проблемы — много сильных футболистов травмировано, поэтому они и трясутся. Как оказалось, всё равно ставка делается на иностранных футболистов, которые сейчас в лазарете, поэтому «Краснодар» со своими молодыми ничего не может сделать», — приводит слова Мостового Sport24.

Он отметил, что в случае поражения шансы «Краснодара» на выход в плей-офф значительно уменьшатся.

«Но у нас есть пример того сезона — «Аталанта», которая начала Лигу чемпионов с трёх поражений, однако вышла из группы и дошла до четвертьфинала. Примеров много, и всё может быть», — добавил Мостовой.

Матч «Севилья» — «Краснодар» состоится 4 ноября в Севилье и начнётся в 23:00 мск.

Ранее Денис Глушаков рассказал, что поможет «Краснодару» в матче ЛЧ с «Севильей».