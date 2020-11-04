Новичок «Зенита» Вендел: ещё ни разу не видел снег, жду первой встречи с ним

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о своих целях в России, а также о том, как проходит его адаптация в новом клубе.

«Снег я ещё ни разу не видел, так что жду первую встречу с ним. Мне было очень холодно, когда вышел из аэропорта, но ребята сказали, что это ещё только цветочки! Нужно хорошо подготовиться, это будет моя первая зима в столь необычном климате. Но я уверен, что привыкну!» — цитирует Вендела «Спорт-экспресс».

Также бразилец рассказал о целях, которые ставит перед собой в петербургском клубе.

«Такому большому клубу тяжело проигрывать даже один раз, а когда три, то ещё сложнее. Но мы сконцентрированы и совершенно чётко себе представляем, что должны делать. Я рассчитываю максимально помочь команде во всех турнирах, в которых мы принимаем участие. И разумеется, я приехал сюда, чтобы вместе с «Зенитом» завоёвывать титулы!» — сказал Вендел.

Ранее Боярский выразил поддержку тренеру «Зенита» Семаку.