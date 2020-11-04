Боярский выразил поддержку тренеру «Зенита» Семаку

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Артист и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о перспективах главного тренера команды Сергея Семака.
Боярский выразил поддержку тренеру «Зенита» Семаку
  • globallookpress.com

«Если «Зенит» проиграет «Лацио», то этот матч может стать последним для Семака у руля питерской команды. Конечно, хотелось бы этого избежать. Большинство моих друзей очень скептично относятся к Семаку, но я и Геннадий Сергеевич Орлов возлагаем на него серьёзные надежды. Всё-таки он свой! Я слышал достаточно аргументов в пользу того, что «Зениту» следует обновить тренерский штаб. Но я консерватор и своих не бросаю. Я надеюсь на Семака, мои симпатии на его стороне. Если же «Зениту» и суждено сегодня проиграть, то Сергей Богданович должен остаться», — сказал Боярский «Чемпионату».

Матч «Зенит» — «Лацио» состоится 4 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи в 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что арбитр Москалёв рассудит «Зенит» и «Краснодар» в 14-м туре РПЛ.

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