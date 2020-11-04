Шляпников выдвинул свою кандидатуру на пост главы ВФЛА

Директор чемпионатов России по лёгкой атлетике среди студентов Андрей Шляпников стал одним из кандидатов на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Об этом сообщает ТАСС. Выборы президента ВФЛА запланированы на 30 ноября. На этот пост также претендуют олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова и спортивный менеджер Михаил Гусев.

Шляпников был членом президиума ВФЛА до февраля 2020 года, руководя комитетом по развитию студенческой лёгкой атлетики. В 1979 году ему было присвоено звание мастера спорта международного класса по лёгкой атлетике. Он является многократным чемпионом СССР и чемпионом Европы в спринтерском беге.

Ранее олимпийская чемпионка Привалова была выдвинута на пост президента ВФЛА.