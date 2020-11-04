Шляпников выдвинул свою кандидатуру на пост главы ВФЛА

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Директор чемпионатов России по лёгкой атлетике среди студентов Андрей Шляпников стал одним из кандидатов на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Шляпников выдвинул свою кандидатуру на пост главы ВФЛА
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. Выборы президента ВФЛА запланированы на 30 ноября. На этот пост также претендуют олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова и спортивный менеджер Михаил Гусев.

Шляпников был членом президиума ВФЛА до февраля 2020 года, руководя комитетом по развитию студенческой лёгкой атлетики. В 1979 году ему было присвоено звание мастера спорта международного класса по лёгкой атлетике. Он является многократным чемпионом СССР и чемпионом Европы в спринтерском беге.

Ранее олимпийская чемпионка Привалова была выдвинута на пост президента ВФЛА.

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