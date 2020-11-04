Футболист «Краснодара» Уткин рассказал, какие эмоции испытал от дебюта в ЛЧ

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Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин признался, что сам не поверил в то, что играет в Лиге чемпионов.
Футболист «Краснодара» Уткин рассказал, какие эмоции испытал от дебюта в ЛЧ
  • РИА Новости

«Вокруг болельщики, играет гимн Лиги чемпионов, а я думаю: «Как я здесь вообще оказался, парень из Аксая. Нужно дальше работать и доказывать». По мне бежали мурашки, я улыбался и наслаждался атмосферой. После матча ребята из Аксая писали «братан», поддерживали», — сказал Уткин в интервью «Чемпионату».

В первом туре «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а во втором проиграл дома «Челси» (0:4).

Ранее футболист «Краснодара» Рамирес поделился ожиданиями от матча ЛЧ с «Севильей»

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