Объявивший о банкротстве боксёр арестован за публикацию денег в Instagram

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Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер, объявивший о своём банкротстве, был арестован после того, как опубликовал фото крупной денежной суммы в своих социальных сетях.
Объявивший о банкротстве боксёр арестован за публикацию денег в Instagram
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Mail. Американский боксёр утверждал, что не может оплатить судебные выплаты из-за разорения. Бронеру необходимо заплатить женщине, на которую он напал в 2018 году, но он пропустил несколько сроков выплаты, предоставив в суд документы, свидетельствующие о том, что он не смог выполнить платежи, поскольку у него было лишь $13 наличными.

Недавно боксёр опубликовал в Instagram видео с тысячами долларов, продемонстрировав, что с 2017 года он потратил более $3 млн. Сам Бронер на суде объяснил видео с большим количеством денег тем, что у него есть богатые друзья, которые ему помогают.

В 2018 году женщина пожаловалась на Бронера, который позволил себе приставать и прикасаться к ней без её разрешения. Боксёра допросили, после чего предъявили обвинение в совершении действий сексуального характера и арестовали. Сам Эдриен отрицает все обвинения в свой адрес. 

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