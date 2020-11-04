Смородская: у Антона Миранчука будут предложения из Европы

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская похвалила полузащитника железнодорожников Антона Миранчука после домашнего матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1).
Смородская: у Антона Миранчука будут предложения из Европы
  • Reuters

«Очень хорошо показал себя Антон Миранчук. Он забивал Нойеру и Облаку — лучшим вратарям мира. Стремится ли Антон уехать в Европу? Мне кажется, что предложение у него будет. И не одно. Он хорошо себя проявляет. Чтобы бить пенальти в такой игре, нужны нервы как канаты», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Миранчук забил единственный мяч «Локомотива» в матче с «Атлетико», реализовав пенальти на 25-й минуте встречи. Также он отличился в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

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