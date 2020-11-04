Мещеряков опроверг информацию о конфликте Крыховяка с Николичем

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию СМИ о конфликте между полузащитником Гжегожем Крыховяком и главным тренером команды Марко Николичем.

«Нет никаких конфликтов, вы даже не представляете, насколько нормальная сейчас атмосфера в команде. О каком конфликте можно говорить, когда человек на поле отдаёт все силы», — приводит слова Мещерякова ТАСС.

По информации СМИ Крыховяку не понравились изменения в тренировках после прихода Николича в команду, и из-за этого нынешним летом он хотел перейти в «Зенит».

Крыховяк выступает за «Локомотив» с 2018 года. В активе 30-летнего поляка 14 голов и 9 голевых передач в 86 матчах за московский клуб.

Ранее Диего Симеоне заявил, что игроки «Локомотива» приложили все усилия, чтобы набрать очко за ничью в матче с «Атлетико».