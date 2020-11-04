Мещеряков: «Атлетико» будет приезжать, пока мы их не обыграем

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ничейный исход матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».

«Мы уже говорили, что «Атлетико» будет сюда приезжать, пока мы их не обыграем. Так что придётся ещё раз приехать. Будем стараться в следующей Лиге чемпионов, будем работать. С такими командами можно добиваться чего-то только при полной самоотдаче. В чём-то повезло», — приводит слова Мещерякова «Чемпионат».

Он отметил, что такой результат повышает шансы «Локомотива» на продолжение борьбы за выход их группы.

«Все игроки, тренеры говорят, что текущий график экстремальный. Перерывы нужны. Играть надо и в РПЛ, и в Лиге чемпионов. Разговоры с командой об этом идут. Не мне оценивать качество игры, пусть специалисты это делают. С представителями «Баварии» общались, с «Атлетико» вообще мы почти родственники. И у них мощная команда, и у нас неплохая», — добавил Мещеряков.

«Локомотив» на своём поле сыграл с «Атлетико» вничью (1:1).

Московская команда с 2 очками занимает третье место в турнирной таблице группы А. «Атлетико» с 4 очками — второй.

Ответная игра в рамках четвёртого тура пройдёт в Мадриде 25 ноября.

Ранее Диего Симеоне заявил, что игроки «Локомотива» приложили все усилия, чтобы набрать очко за ничью в матче с «Атлетико».