Симеоне высказался о пенальти в ворота «Атлетико» в матче ЛЧ с «Локомотивом»

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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказал мнение об эпизоде с назначением пенальти в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с московским «Локомотивом».
Симеоне высказался о пенальти в ворота «Атлетико» в матче ЛЧ с «Локомотивом»
  • Reuters

«Сам не видел, но думаю, что пенальти был, раз VAR так показала. Там была игра рукой. Это нормальная ситуация», — приводит слова Симеоне «Матч ТВ».

Пенальти в ворота « Атлетико» был назначен за игру рукой полузащитника Эктора Эрреры. 11-метровый реализовал хавбек «Локомотива» Антон Миранчук.

«Атлетико» на выезде сыграл с «Локомотивом» вничью (1:1). Ответная игра в рамках четвёртого тура пройдёт в Мадриде 25 ноября.

Ранее Симеоне заявил, что игроки «Локомотива» приложили все усилия, чтобы набрать очко за ничью в матче с «Атлетико».

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