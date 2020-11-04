Симеоне высказался о пенальти в ворота «Атлетико» в матче ЛЧ с «Локомотивом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказал мнение об эпизоде с назначением пенальти в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с московским «Локомотивом».

«Сам не видел, но думаю, что пенальти был, раз VAR так показала. Там была игра рукой. Это нормальная ситуация», — приводит слова Симеоне «Матч ТВ».

Пенальти в ворота « Атлетико» был назначен за игру рукой полузащитника Эктора Эрреры. 11-метровый реализовал хавбек «Локомотива» Антон Миранчук.

«Атлетико» на выезде сыграл с «Локомотивом» вничью (1:1). Ответная игра в рамках четвёртого тура пройдёт в Мадриде 25 ноября.

Ранее Симеоне заявил, что игроки «Локомотива» приложили все усилия, чтобы набрать очко за ничью в матче с «Атлетико».