Николич объяснил, почему провёл всего две замены в матче с «Атлетико»
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«Всегда есть варианты, но у нас не такая простая ситуация. Есть травмированные игроки, график сложный. Я чувствовал, что так надо сделать. И сделал, как чувствовал», — приводит слова Николича «Матч ТВ».
По ходу встречи, прошедшей в Москве, и завершившейся вничью (1:1), Рифат Жемалетдинов сменил Фёдора Смолова на 64-й минуте, а на 89-й — Дмитрий Рыбчинский вышел вместо Антона Миранчука.
Ранее Николич высказал мнение, что «Локомотив» сыграл с «Атлетико» хуже чем с «Баварией».