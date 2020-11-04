Николич объяснил, почему провёл всего две замены в матче с «Атлетико»

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич объяснил, почему провёл всего две замены в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико».
Николич объяснил, почему провёл всего две замены в матче с «Атлетико»
  • Reuters

«Всегда есть варианты, но у нас не такая простая ситуация. Есть травмированные игроки, график сложный. Я чувствовал, что так надо сделать. И сделал, как чувствовал», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

По ходу встречи, прошедшей в Москве, и завершившейся вничью (1:1), Рифат Жемалетдинов сменил Фёдора Смолова на 64-й минуте, а на 89-й — Дмитрий Рыбчинский вышел вместо Антона Миранчука.

Ранее Николич высказал мнение, что «Локомотив» сыграл с «Атлетико» хуже чем с «Баварией».

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