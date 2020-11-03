Карпин рассказал, не напрягла ли его встреча Кокорина и Мамаева после матча «Спартак» — «Ростов»
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«Напрягло ли меня, что Мамаев уехал со стадиона с Кокориным? Нет. Это всё не про футбол. Кто с кем уехал и куда, не имеет отношения к делу», — приводит слова Карпина «РБ-Спорт».
Осенью 2018 года Кокорин и Мамаев стали участниками драк в центре Москвы, после которых они были арестованы и отбыли срок в колонии.
Ранее сообщалось, что Уткин иронично высказался о встрече Кокорина и Мамаева в матче 13-го тура РПЛ.