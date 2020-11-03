Этап Кубка России по фигурному катанию в Казани пройдёт со зрителями

Четвёртый в сезоне этап Кубка России по фигурному катанию в Казани пройдёт в присутствии болельщиков на трибунах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта Республики Татарстан, на арену будут допущены не более 70% от вместимости арены — максимум 2330 человек.

Отмечается, что на арене будут установлены строгие противоэпидемиологические правила: будут пускать строго в масках с прохождением термометрии на входе, а зоны для просмотра соревнований для спортсменов, тренеров, судей, официальных лиц, гостей и прессы будут отдельными. Также все группы зрителей разделены по зонам.

Соревнования пройдут с 8 по 12 ноября в ледовом Дворце спорта, вмещающем 3345 зрителей.

Ранее сообщалось, что в ФФККР подтвердили отсутствие Медведевой в заявке на этап Кубка России в Казани.