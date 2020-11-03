Дзюба рассказал, что ему непросто играть в тяжёлом графике

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признался, что ему тяжело выдерживать плотный график матчей в этом сезоне.

«Российские болельщики любые аргументы приводят: что это отмазки, что так мы только говорим. Но действительно очень непросто. Из-за пандемии, мне кажется, никто столько игр не провёл (даже в мире) в столь малый срок. Я с таким столкнулся впервые», — сказал Дзюба на пресс-конференции перед матчем с «Лацио» в Лиге чемпионов.

32-летний игрок отметил, что готов выдержать такое большое число игр ради своей команды.

«Тут дело даже не в возрасте, как у нас любят говорить. Тут просто очень тяжёлый график. Но ничего страшного — это тоже опыт, нужно его пройти с достоинством. Будем стараться. Главное всегда — это команда. У нас много футболистов. Мы должны пройти этот путь, не раскачивая лодку, как это делают и пытаются делать многие», — добавил капитан «Зенита».

Ранее стало известно, что Чиро Иммобиле не сыграет с «Зенитом».