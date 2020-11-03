Адвокат Данченкова отреагировал на заявление Широкова о попытках связаться с арбитром

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Адвокат Александр Островский, представляющий интересы избитого арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал высказывание экс-футболиста сборной России Романа Широкова, от которого пострадал его подзащитный.
Адвокат Данченкова отреагировал на заявление Широкова о попытках связаться с арбитром
  • РИА Новости

«Мы пытались добиться возбуждения дела по статье «Покушение на убийство», однако вразумительного ответа от Следственного комитета или прокуратуры не получили. Что касается высказываний Широкова, то я не знаю, звонил ли он Никите. Мы не рекомендовали Данченкову общаться с Романом. В тот период Никита не брал звонки с незнакомых номеров. Широков сказал, что не все готовы отдавать много миллионов, как мы того хотим? А никто ничего не хочет и ничего не предлагал. Мы ещё гражданский иск не подготовили. Высказывание было простое: если он хочет компенсации, то должен обратиться через уважаемых людей», — цитирует Островского «Чемпионат».

Широков избил Данченкова во время матча любительских команд. Таким образом бывший футболист отреагировал на действия судьи, который показал ему красную карточку.

Ранее Широков высказал мнение, что при Семаке в «Зените» наблюдается стагнация.

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