Экс-чемпион Bellator назвал самого опасного бойца в лёгком весе UFC после ухода Нурмагомедова

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Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер сказал, что после ухода из спорта чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова самым устрашающим бойцом дивизиона стал американец Тони Фергюсон.
Экс-чемпион Bellator назвал самого опасного бойца в лёгком весе UFC после ухода Нурмагомедова
  • © Ed Mulholland/Getty Images

«Тони Фергюсон — самый дикий боец лёгкого дивизиона. Как по мне, он самый устрашающий боец этой категории. Среди всех, кто входит в топ-10, к нему тяжелее всего подготовиться. Бой с ним не отличается от реального боя. Поединок с Тони — это всегда бой за еду на семейном столе, за наследие, за рейтинг, деньги. Мне нравится смотреть его бои. Никто не знает, что он будет делать в октагоне. Он победитель, он выматывает соперников», — сказал Чендлер в интервью YouTube-каналу MMA On Point. 

В настоящее время Фергюсон занимает третье место в рейтинге лучших легковесов UFC, уступая соотечественникам Джастину Гэтжи и Дастину Порье.

Ранее Макгрегор назвал самого недооценённого бойца UFC.

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