Сёмин считает, что Алексей Миранчук должен получить новый шанс закрепиться в составе «Аталанты»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку следует давать больше игровой практики.
Сёмин считает, что Алексей Миранчук должен получить новый шанс закрепиться в составе «Аталанты»
  • Reuters

«То, что Миранчук мало играет в составе «Аталанты», — это проблема. Так теряется игровая практика, но надо давать более веские основания для игры в основе. Надеемся, в ближайшее время Лёша будет играть. Один шанс, который ему предоставили, он использовал. Выпадет ли шанс на сегодняшний матч, я не знаю. Но второй шанс Миранчуку должны предоставить. Первый он уже использовал», — сказал Сёмин «Чемпионату».

Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября 2020 года, сумма трансфера составила €14,5 млн. Алексей подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года. За это время он вышел в составе команды один раз в Лиге чемпионов и забил мяч. 

Ранее Черчесов высказался о вызове Алексея Миранчука в сборную России.

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