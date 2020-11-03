Сёмин считает, что Алексей Миранчук должен получить новый шанс закрепиться в составе «Аталанты»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку следует давать больше игровой практики.

«То, что Миранчук мало играет в составе «Аталанты», — это проблема. Так теряется игровая практика, но надо давать более веские основания для игры в основе. Надеемся, в ближайшее время Лёша будет играть. Один шанс, который ему предоставили, он использовал. Выпадет ли шанс на сегодняшний матч, я не знаю. Но второй шанс Миранчуку должны предоставить. Первый он уже использовал», — сказал Сёмин «Чемпионату».

Миранчук перешёл в «Аталанту» в начале сентября 2020 года, сумма трансфера составила €14,5 млн. Алексей подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года. За это время он вышел в составе команды один раз в Лиге чемпионов и забил мяч.

Ранее Черчесов высказался о вызове Алексея Миранчука в сборную России.