Чемпион ОИ Власов предложил поединок Исмаилову
- РИА Новости
«Мага, а давай сделаем шестиминутную схватку с партером для наших YouTube-каналов?! Мне кажется, что будет бомба!» — написал Власов в комментариях под одним из постов Исмаилова в Instagram.
В настоящее время боец готовится к поединку с Иваном Штырковым, который состоится 12 декабря на турнире ACA 115. В последнем поединке Исмаилов одержал победу техническим нокаутом над Александром Емельяненко.
Ранее Исмаилов рассказал, почему не перешёл в UFC.