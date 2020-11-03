Чемпион ОИ Власов предложил поединок Исмаилову

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Двукратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Роман Власов бросил вызов российскому бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову.
Чемпион ОИ Власов предложил поединок Исмаилову
  • РИА Новости

«Мага, а давай сделаем шестиминутную схватку с партером для наших YouTube-каналов?! Мне кажется, что будет бомба!» — написал Власов в комментариях под одним из постов Исмаилова в Instagram.

В настоящее время боец готовится к поединку с Иваном Штырковым, который состоится 12 декабря на турнире ACA 115. В последнем поединке Исмаилов одержал победу техническим нокаутом над Александром Емельяненко.

Ранее Исмаилов рассказал, почему не перешёл в UFC.

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