Российский боец смешанного стиля, выступающий в промоушене ACA, Магомед Исмаилов рассказал, почему не перешёл в UFC.

«В UFC было время, которое, считаю, я упустил. Было время, когда можно было дать туда газу и я бы там навёл шороху. Просто на тот момент не всё было, как сейчас, слаженно. Тогда у меня много балагана было, много трудностей, которые я переживал. Ещё одну трудность, как попасть в UFC, я не мог тогда себе позволить, поэтому оставил эту идею и просто занимался здесь, в России. Легче сделать здесь, чем думать: потом я поеду и сделаю там. Легче всё делать на месте. Здесь сделай, потом будет легче поехать туда и сделать там, по сути. Но уже к этому времени я понимаю: зачем мне снова что-то начинать с чистого листа?» — заявил Исмаилов в интервью YouTube-каналу KonOff.

В послужном списке 34-летнего Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья в профессиональной карьере в ММА.

Ранее Исмаилов ответил Минееву, обвинившему его в использовании допинга.