Стартовал приём заявок на конференцию Академии РФС «Селекция в современном футболе»

Академия Российского футбольного союза (РФС) начала приём заявок на конференцию «Селекция в современном футболе», на которой выступят специалисты в данной области из разных стран и клубов мира.

Об этом сообщает пресс-служба РФС. Для российских специалистов выступят спортивный директор «Монако» Пол Митчелл, спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, скаут национальной сборной Бразилии Вильям Сильва дос Сантос, скаут «Палмейрас» Лукас Оливейра, а также именитые российские скауты и менеджеры.

Конференция будет проводиться в онлайн-формате на платформе Zoom 11 и 12 ноября с 14:00 до 18:30.

Ранее экс-футболист ЦСКА Гусев стал старшим тренером юношеской сборной России.