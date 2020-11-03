Экс-футболист ЦСКА Гусев стал старшим тренером юношеской сборной России

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Бывший полузащитник московских ЦСКА и «Динамо» Ролан Гусев был назначен на пост старшего тренера юношеской сборной России, составленной из игроков 2006 года рождения.
Экс-футболист ЦСКА Гусев стал старшим тренером юношеской сборной России
  • РИА Новости

«Я горд возглавить юношескую сборную России. Благодарю за доверие руководство Российского футбольного союза. Со сборной России у меня связано большое количество тёплых воспоминаний. Надеюсь, с командой 2006 года рождения у нас будет много ярких побед. Главное, чтобы работа со мной помогала прогрессировать ребятам. Последние два года я тренировал молодых футболистов в академии ЦСКА. Этот опыт и знания я буду использовать в сборной. 9 ноября мы проведём первый учебно-тренировочный сбор, познакомимся с футболистами и начнём готовиться к будущим победам», — цитирует Гусева пресс-служба РФС.

С января 2019 года Гусев работал в ДЮСШ ЦСКА. В качестве футболиста он провёл 31 матч за сборную России и забил один мяч.

Ранее Кучаев выразил мнение, что ему пока рано уезжать в европейский чемпионат.

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