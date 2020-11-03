Экс-футболист ЦСКА Гусев стал старшим тренером юношеской сборной России

Бывший полузащитник московских ЦСКА и «Динамо» Ролан Гусев был назначен на пост старшего тренера юношеской сборной России, составленной из игроков 2006 года рождения.

«Я горд возглавить юношескую сборную России. Благодарю за доверие руководство Российского футбольного союза. Со сборной России у меня связано большое количество тёплых воспоминаний. Надеюсь, с командой 2006 года рождения у нас будет много ярких побед. Главное, чтобы работа со мной помогала прогрессировать ребятам. Последние два года я тренировал молодых футболистов в академии ЦСКА. Этот опыт и знания я буду использовать в сборной. 9 ноября мы проведём первый учебно-тренировочный сбор, познакомимся с футболистами и начнём готовиться к будущим победам», — цитирует Гусева пресс-служба РФС.

С января 2019 года Гусев работал в ДЮСШ ЦСКА. В качестве футболиста он провёл 31 матч за сборную России и забил один мяч.

Ранее Кучаев выразил мнение, что ему пока рано уезжать в европейский чемпионат.