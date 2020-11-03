Кучаев считает, что ему пока рано уезжать в европейский чемпионат

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Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался относительно возможности переезда в зарубежный клуб.
Кучаев считает, что ему пока рано уезжать в европейский чемпионат
  • РИА Новости

«Мыслей уехать точно нет. Если что-то будет и клуб отпустит, то буду рассматривать. Сейчас рано об этом думать. У меня была возможность уехать летом. Но я уже и забыл про это. Не случилось и не случилось. Сейчас нужно смотреть вперед», — цитирует Кучаева «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне 22-летний полузащитник сыграл 13 матчей в Российской премьер-лиге, забил пять мячей и дважды ассистировал партнёрам.

Ранее Уткин высказался о лидерстве ЦСКА в РПЛ.

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