Кучаев считает, что ему пока рано уезжать в европейский чемпионат

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался относительно возможности переезда в зарубежный клуб.

«Мыслей уехать точно нет. Если что-то будет и клуб отпустит, то буду рассматривать. Сейчас рано об этом думать. У меня была возможность уехать летом. Но я уже и забыл про это. Не случилось и не случилось. Сейчас нужно смотреть вперед», — цитирует Кучаева «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне 22-летний полузащитник сыграл 13 матчей в Российской премьер-лиге, забил пять мячей и дважды ассистировал партнёрам.

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