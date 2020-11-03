Волейбольный клуб «Уралочка» снялся с Лиги чемпионов из-за коронавируса

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«Уралочка-НТМК» из Свердловской области не примет участия в Лиге чемпионов из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
Волейбольный клуб «Уралочка» снялся с Лиги чемпионов из-за коронавируса
  • ©uralochka-vc.com

«Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» не примет участия в матчах Лиги чемпионов в этом сезоне. Такое решение было принято руководством клуба. Заявка на участие в турнире была отозвана из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе и мире», — гласит сообщение на официальном сайте клуба.

Лига чемпионов в нынешнем сезоне должна пройти в новом формате. В связи с пандемией коронавируса схема проведения группового этапа была изменена: игры пройдут в «пузырях», каждый тур примет один город.

Ранее сообщалось, что волейболист «Урала» поддержал протесты в Польше.

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