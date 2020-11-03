«Лестер» разгромил «Лидс» и поднялся на второе место в АПЛ

«Лестер» на выезде одержал крупную победу над «Лидсом» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лидсе и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Лестера» дубль оформил Юри Тилеманс (один гол с пенальти), а также по разу отличились Харви Барнс и Джейми Варди. Хозяева ответили только мячом Стюарта Далласа.

«Лестер» набрал 15 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лидс» с десятью очками находится на 12 позиции.

Ранее сообщалось, что гол Гарета Бэйла принёс победу «Тоттенхэму» над «Брайтоном» в матче АПЛ.