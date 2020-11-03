Полиция Вены: террористы вели стрельбу в шести разных местах

СМИ: Руководство «Химок» проведёт беседу с Мирзовым, выложившим пост про Макрона 

Короткая ссылка
Руководство подмосковных «Химок» намерено провести беседу с полузащитником команды Резиуаном Мирзовым по поводу его поста в социальных сетях с изображением президента Франции Эммануэля Макрона.
СМИ: Руководство «Химок» проведёт беседу с Мирзовым, выложившим пост про Макрона 
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Об этом сообщает «Чемпионат».

«Ему объяснят, что из-за большого внимания к проблеме не стоило выкладывать подобные изображения», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что Мирзов последовал примеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и выложил пост со снимком Макрона. Нурмагомедов подверг президента Франции критике за его слова об исламе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить