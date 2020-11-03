СМИ: Руководство «Химок» проведёт беседу с Мирзовым, выложившим пост про Макрона
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Об этом сообщает «Чемпионат».
«Ему объяснят, что из-за большого внимания к проблеме не стоило выкладывать подобные изображения», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что Мирзов последовал примеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и выложил пост со снимком Макрона. Нурмагомедов подверг президента Франции критике за его слова об исламе.