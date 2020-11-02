Мирзов последовал примеру Нурмагомедова и выложил пост со снимком Макрона
- РИА Новости
«Воистину Аллах скор в расчёте», — написал Мирзов в своём Instagram, опубликовав фото с отпечатком ботинка на лице Макрона.
До этого аналогичный пост опубликовал чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Российский боец также подверг критике президента Франции за его слова об исламе.
Ранее футболист ПСЖ Преснель Кимпембе объяснил лайк под постом Нурмагомедова с критикой Макрона.