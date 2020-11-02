Мирзов последовал примеру Нурмагомедова и выложил пост со снимком Макрона

Короткая ссылка
Футболист московского «Спартака» Резиуан Мирзов, который на данный момент выступает на правах аренды за «Химки», высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
Мирзов последовал примеру Нурмагомедова и выложил пост со снимком Макрона
  • РИА Новости

«Воистину Аллах скор в расчёте», — написал Мирзов в своём Instagram, опубликовав фото с отпечатком ботинка на лице Макрона.

До этого аналогичный пост опубликовал чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Российский боец также подверг критике президента Франции за его слова об исламе.

Ранее футболист ПСЖ Преснель Кимпембе объяснил лайк под постом Нурмагомедова с критикой Макрона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить