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УЕФА расследует слова главы пресс-службы «Карабаха» об армянах

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование по поводу слов главы пресс-службы азербайджанского «Карабаха» Нурлана Ибрагимова за призывы к насилию в отношении армян.
УЕФА расследует слова главы пресс-службы «Карабаха» об армянах
  • Reuters

«В соответствии со ст. 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня был назначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования в отношении заявлений, сделанных в социальных сетях официальным лицом «Карабаха». Информация относительно этого расследования будет представлена позднее», — говорится в сообщении на сайте УЕФА.

В клубе уже отреагировали на слова Ибрагимова, отметив, что его ждёт наказание. Федерация футбола Армении, в свою очередь, призвала исключить «Карабах» из еврокубков.

Этой осенью произошло обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Эдуард Вартанян отправился в Нагорный Карабах.

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