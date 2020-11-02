Роман Ротенберг: никогда не говорили, что СКА — базовый клуб сборной России по хоккею

Вице-президент СКА и глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг опроверг информацию о том, что петербургский клуб считает себя базовым для национальной команды.

«Конкуренция — двигатель прогресса. Всегда смотрим только с этой позиции. Стремимся быть на голову выше всех. СКА — базовый клуб сборной? Мы никогда такого не говорили, это выдумки журналистов», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

При этом он назвал СКА донором сборной России и подчеркнул, что в клубе хотят развивать игроков для национальной команды.

«У нас сейчас, учитывая мировую ситуацию с пандемией, условия лучше, чем в других странах. Нам удалось оставить многих игроков в России. Они получают здесь много игрового времени. Мы сконцентрированы на работе в нашей стране, работаем на пределе, несмотря на все проблемы. Хотим побеждать на международных соревнованиях», — добавил Ротенберг.

Ранее сообщалось, что СКА впервые проиграл «Куньлуню» в КХЛ.