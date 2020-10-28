СКА впервые проиграл «Куньлуню» в КХЛ
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
За СКА на старте первого периода забил Кирилл Марченко.
Победу «Куньлунь Ред Стар» принесли голы Тайлера Вонга и Райана Спроула, забивших в концовке второго периода.
Для клуба из Китая, основанного в 2016 году, это первая в истории победа над СКА.
В других матчах игрового дня «Салават Юлаев» победил «Амур» (4:1), «Трактор» нанёс поражение «Торпедо» (4:1), минское «Динамо» победило «Динамо» из Риги (3:0), а «Сочи» взял верх над «Барысом» (3:0).
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» одержало 500-ю победу в КХЛ, обыграв «Авангард».