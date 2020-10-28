Московское «Динамо» одержало 500-ю победу в КХЛ, обыграв «Авангард»
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.
В составе «Авангарда» дубль оформил Сергей Толчинский.
Победу «Динамо» принесли шайбы Дмитрия Кагарлицкого, Оскара Линдберга и Даниила Тарасова, отличившегося в овертайме.
Для «Динамо» эта победа стала 500-й в КХЛ, а для главного тренера команды Владимира Крикунова — 200-й во главе клуба.
Ранее сообщалось, что «Сибирь» одержала третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Металлург».