Московское «Динамо» одержало 500-ю победу в КХЛ, обыграв «Авангард»

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Московское «Динамо» одержало победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» одержало 500-ю победу в КХЛ, обыграв «Авангард»
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

В составе «Авангарда» дубль оформил Сергей Толчинский.

Победу «Динамо» принесли шайбы Дмитрия Кагарлицкого, Оскара Линдберга и Даниила Тарасова, отличившегося в овертайме.

Для «Динамо» эта победа стала 500-й в КХЛ, а для главного тренера команды Владимира Крикунова — 200-й во главе клуба.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» одержала третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Металлург».

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