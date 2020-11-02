Между фанатами ЦСКА и Овчинниковым произошёл конфликт в аэропорту

В аэропорту Волгограда произошёл конфликт между старшим тренером московского ЦСКА Сергеем Овчинниковым и фанатами команды.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале OFNEWS.

1 ноября ЦСКА на выезде обыграл волгоградский «Ротор» (1:0) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги и возглавил турнирную таблицу.

Тем не менее некоторые болельщики, которые провожали команду в аэропорту, начали оскорблять Овчинникова. Сначала специалист их проигнорировал, а затем попытался разобраться с фанатами. Однако представители ЦСКА предотвратили стычку.

При этом, когда Овчинников уходил, один из болельщиков извинился за оскорбившего тренера фаната.

Стоит отметить, что у Овчинникова сложились непростые отношения с болельщиками ЦСКА ещё во времена его карьеры футболиста, по ходу которой он в том числе выступал за «Локомотив» и «Динамо».

Ранее Валерий Газзаев выразил мнение, что лидерство ЦСКА в РПЛ станет хорошей мотивацией для игроков команды.