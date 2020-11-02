Чемпионы Australian Open 2020 в парном разряде снялись с «Мастерса» в Париже из-за COVID-19

Британец Джо Солсбери, который выступает в парном разряде вместе с американцем Радживом Рамом, был вынужден сняться с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Париже из-за контакта с заболевшим коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Отмечается, что тест Солсбери на COVID-19 дал отрицательный результат, но в соответствии с постановлениями французских властей он был вынужден отправиться на самоизоляцию. В данный момент у него отсутствуют симптомы заболевания, врачи продолжают наблюдать за ним.

Солсбери и Рам являются победителями Australian Open 2020 года.

Турнир в Париже проходит с 2 по 8 ноября при пустых трибунах.

Ранее Андрей Рублёв подтвердил, что выступит на турнире ATP в Париже.