Чемпионы Australian Open 2020 в парном разряде снялись с «Мастерса» в Париже из-за COVID-19
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Об этом сообщает пресс-служба ATP.
Отмечается, что тест Солсбери на COVID-19 дал отрицательный результат, но в соответствии с постановлениями французских властей он был вынужден отправиться на самоизоляцию. В данный момент у него отсутствуют симптомы заболевания, врачи продолжают наблюдать за ним.
Солсбери и Рам являются победителями Australian Open 2020 года.
Турнир в Париже проходит с 2 по 8 ноября при пустых трибунах.
Ранее Андрей Рублёв подтвердил, что выступит на турнире ATP в Париже.