Рублёв подтвердил, что выступит на турнире ATP в Париже

Вторая ракетка России Андрей Рублёв подтвердил, что намерен выступить на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже.

«Я на 100% буду играть в Париже. Я хорошо себя чувствую, потому что после Санкт-Петербурга я ничего не играл, почти пять дней отдыхал», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.

Турнир категории «Мастерс» в Париже пройдёт с 2 по 8 ноября.

В нынешнем сезоне 23-летний Рублёв обошёл первую ракетку мира Новака Джоковича по числу титулов в 2020 году. В активе россиянина пять трофеев против четырёх у серба. При этом у них обоих по 39 выигранных матчей в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что Рублёв квалифицировался на Итоговый турнир ATP.