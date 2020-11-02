Черчесов объяснил необходимость проведения матча со сборной Молдавии

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему национальной команде необходимо провести контрольный матч с Молдавией.
Черчесов объяснил необходимость проведения матча со сборной Молдавии
  • РИА Новости

«Во-первых, это официальная дата УЕФА и мы обязаны провести этот матч. Во-вторых, это игра на уровне сборных, которая даёт свои плюсы с точки зрения рейтинга. В тактическом плане можно отрабатывать какие-то нюансы и проверить игроков», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он также отметил, что до игры ещё 10 дней, а состояние футболистов будет оцениваться после того, как будут проведены матчи еврокубков, а игроки прибудут на сбор.

«Сегодня мы ничего не намечаем, это было бы легкомысленно», — добавил Черчесов.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Черчесов рассказал о восстановлении Головина от травмы.

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