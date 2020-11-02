Макгрегор назвал самого сложного соперника в своей карьере

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, кого из своих бывших соперников он считает самым сложным за карьеру.

«Нейт Диас. Зомби с Западного побережья», — написал Макгрегор в своём Twitter, отвечая на соответствующий вопрос подписчика.

Макгрегор и Диас встречались в октагоне дважды. В марте 2016 года американец победил ирландца удушающим приёмом во втором раунде, но в августе того же года Макгрегор взял верх судейским решением.

Всего в послужном списке 32-летнего ирландского бойца 22 победы и четыре поражения в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Макгрегор назвал самого недооценённого бойца UFC.