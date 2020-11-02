Макгрегор назвал самого сложного соперника в своей карьере
- Reuters
«Нейт Диас. Зомби с Западного побережья», — написал Макгрегор в своём Twitter, отвечая на соответствующий вопрос подписчика.
Макгрегор и Диас встречались в октагоне дважды. В марте 2016 года американец победил ирландца удушающим приёмом во втором раунде, но в августе того же года Макгрегор взял верх судейским решением.
Всего в послужном списке 32-летнего ирландского бойца 22 победы и четыре поражения в профессиональной карьере.
Ранее сообщалось, что Макгрегор назвал самого недооценённого бойца UFC.